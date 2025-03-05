شكرا لقرائتكم خبر عن معبد فرعوني.. تفاصيل الجناح المصرى المشارك فى بورصة برلين السياحية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح شريف فتحى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية.

وتعد بورصة برلين السياحية الدولية إحدى أهم وأكبر المعارض السياحية التي تُقام على مستوى العالم وملتقى دولي للمتخصصين بصناعة السياحة حيث تحظى بحضور عدد كبير من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.



وتبلغ مساحة الجناح المصري تبلغ 1500 متر مربع، ويضم 118 عارض من بينهم 47 شركة سياحة و67 فندق، بالإضافة إلى 3 شركات طيران علاوة على مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وجاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني، ويضم شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة وما تتمتع به من ثراء في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي لا يضاهي مثلها في العالم.

كما تم تخصيص جزء من الجناح للمأكولات والمشروبات المصرية التقليدية والتراثية التي يتميز بها المطبخ المصري، هذا بالإضافة الأنشطة الفلكلورية المصاحبة والتي يتم تقديمها للجمهور.