شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات Zeekr X وZeekr 001 الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قام وكيل "زيكر" في مصر بإطلاق أولى سياراته الكهربائية Zeekr X وZeekr 001 فى مصر مطلع فبراير الماضى وللتعرف على الأسعار والمواصفات فهى كالآتى:

تتوفر Zeekr 001 بثلاث فئات سعرية وهى:

الفئة الأولى Long Range بسعر 2,700,000 جنيه.

والفئة الثانية Premium بسعر 2,980,000 جنيه.

والفئة الثالثة Flagship بسعر 3,300,000 جنيه.

أما Zeekr X، فتتوفر بفئتين وهما:

الفئة الأولى Premium بسعر 2,100,000 جنيه.

والفئة الثانية Flagship بسعر 2,250,000 جنيه.

تتميز سيارتا Zeekr X وZeekr 001 بتقنيات متطورة وأداء مذهل في عالم السيارات الكهربائية. حيث تأتي Zeekr 001 ببطارية قوية تتيح الشحن من 10% إلى 80% خلال نصف ساعة فقط، مع مدى يصل إلى 620 كيلومتر بشحن كامل، ومعدل تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة فى 3.8 ثانية. أما Zeekr x، الحاصلة على جائزة Euro NCAP كأفضل سيارة كهربائية فى فئة الـ SUV صغيرة الحجم من حيث معايير الأمان والابتكار التي تم اختبارها في عام 2024، فتوفر مدى يصل إلى 440 كيلومتر بقدرات شحن سريعة ومماثلة.

التصميم والتكنولوجيا فى Zeekr

ويمثل مركز Zeekr العالمي للتصميم الذي يقع في السويد، ويديره ستيفان سيلاف، نائب رئيس التصميم العالمي في "Zeekr" العالمية اندماجاً فريداً بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث يضم المركز فريَقًا من 400 مبدع يمثلون 30 دولة حول العالم، يتميز بتنوع كبير يساعد على فهم احتياجات الجمهور بشكل أعمق، مما يضمن لـ Zeekr بتصميماتها الأنيقة أن تعكس فلسفتها المتميزة، والتي تجسد تقدماً تكنولوجياً يركز على العنصر البشرى.

وتُعد Zeekr 001، نموذجًا متكامل النجاح وفقًا لرؤيتنا الديناميكية، حيث يجمع تصميمها بين التكنولوجيا المتطورة والأناقة والتجارب الاستثنائية، أما Zeekr X، فهي سيارة دفع رباعي فاخرة مصممة لنمط الحياة العصرية، الموجهة للشباب الجرىء الذين يسعون للتعبير عن شخصياتهم بحرية من خلال تصميمها المبتكر والجذاب.

وتسعي Zeekr من خلال شراكتها الاستراتيجية في مصر مع مجموعة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، والتي تم توقيعها في أكتوبر من العام الماضي، إلى الالتزام بابتكار حلول تنقل مستدامة تتميز بأعلى مستويات الرفاهية والفخامة معتمدةَ على خبرة EIM الواسعة في تقديم خدمات البيع والتوزيع في السوق المصرى.