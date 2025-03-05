شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 أمام الجنيه بتعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر الدولار تطورات ملحوظة، وفقا لتحديثات الدولار أمام الجنيه المصرى. وينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى عند 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و 50.69 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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