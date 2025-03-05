شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استكشافية بالصحراء الغربية وخليج السويس أهمها شرق بئر النص بالفيوم وشرق جيسوم والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح 6 من المناطق الاستكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى الفرص المطروحة بالبحر المتوسط تتضمن أهم المعلومات عن ذلك الطرح الآتى:



1- تمثل فرصاً واعدة فى مجال الاستكشاف وتشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية.

2- وهى: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادى صنور".

3- 3 مناطق فى خليج السويس وهى: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان".



4- تفتح هذه الفرص آفاقاً كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.



5- تتيح بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg/.، حيث تعد هذه المنصة أداة رئيسية لدعم الشفافية، حيث تقدم بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات تحليلية متطورة تساعد الشركات على تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وفى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى جذب استثمارات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتعزيز الاستدامة في قطاع البترول والغاز، أعلنت الوزارة عن طرح فرص استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025.



ويأتى هذا الإعلان استكمالاً لجهود الوزارة الأخيرة فى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك بإغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث تم استلام العروض المتعلقة بهذه الفرص وجارى تقييم العروض لها باستثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار وتتضاعف فى حالة تحقيق كشف تجارى.