“الخدمات الأرضية” تفوز بعقد بـ 500 مليون ريال مع “طيران الرياض”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية “الخدمات الأرضية” بتاريخ 4 مارس الحالي عن ترسية عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية في عدة مناطق داخل السعودية من قبل شركة خدمات الطيران “طيران الرياض” بدءًا من 1 مارس 2025، ولمدة 3 سنوات مع أفضلية التمديد لمدة سنتين بعد انقضاء المدة الأساسية.

وفقاُ “العربية ” قالت الشركة، في بيان لـ “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد قرابة 500 مليون ريال لكامل الفترة “3 سنوات” من بدء العمليات التشغيلية لطيران الرياض.

وستقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمات المناولة الأرضية لجميع رحلات طيران الرياض والتي تشمل خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية في عدة مناطق داخل المملكة.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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