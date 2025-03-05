شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.03%، والعرب على 4.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 301.8 ألف جنيه، 129.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10966 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1000 سهم، 28 ألف سهم، 169 سهمًا، 150 ألف سهم، 2400 سهم، 10 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، 77.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وإيديتا للصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، وشركة مستشفى كليوباترا، ويوتوبيا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 252.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، 100 ألف سهم، 90.5 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 696.2 ألف سهم، 665 ألف سهم، 62 ألف سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة طاقة عربية، إيرادات لتصل إلى 18.9 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 40%، وبلغ صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6%.

وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إيرادات نشاط بلغت 12 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 10 ملايين دولار خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 3.4 مليون دولار مقارنة مع 342.9 ألف دولار.

فيما حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إيرادات قطاع الأسمنت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 879.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 90.79%، وبلغ صافي الخسائر 382.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بلغت 194.6 مليون جنيه.

المهندس للتأمين



أعلنت شركة المهندس للتأمين، مد هيئة الرقابة المالية تقديم شركة أكسا مصر للاستثمار عرض شراء أسهم شركة الدلتا للتأمين لمدة 69 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء لتقديم عرض الشراء الإجباري.

مصر الجديدة للإسكان



أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها لم تتلقى مخاطبة من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن تلقي عرضًا استثماريًا من مستثمر سعودي للاستحواذ على حصة في شركة مصر الجديدة.



