“مكيال المالية”: سهم أرامكو ملاذ آمن وسط التقلبات العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، إنه على الرغم من أن نتائج “أرامكو” كانت متوقعة، إلا أن تأثيرها على السوق السعودية جاء محدوداً مقارنة بتأثير التراجعات العالمية في أسعار النفط، وكذلك الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين، والتي تؤثر بشكل مباشر على التجارة الدولية.

ووفقاً لـ “العربية” أوضح جامع في مقابلة مع “العربية Business”، أن سوق السعودية تعاني من تراجع كبير خلال جلسة اليوم، وكان ذلك نتيجة لتراكم هذه التأثيرات.

وأضاف جامع: “التوزيعات الاستثنائية التي قدمتها أرامكو قبل سنة ونصف والتي انتهت في الربع الرابع كانت كبيرة بشكل غير مسبوق، لكن من الطبيعي أن تعود الأرقام إلى مستوياتها الطبيعية. ومع ذلك، يبقى سهم أرامكو جذاباً بربحية مكرر منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.”

وأكد جامع: “سهم أرامكو اليوم يعد ملاذاً آمناً وسط التقلبات العالمية، ولا نتوقع تأثيراً كبيراً على أرباح الشركة رغم انخفاضات أسعار النفط.”

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