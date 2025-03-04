شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-3-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.03%، والعرب على 4.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 301.8 ألف جنيه، 129.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10966 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.43%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.117 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.14%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.188 جنيه بنسبة تراجع بلغت 35.62%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 118.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 6.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.