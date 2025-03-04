شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ترامب تهز أسواق الأسهم الأمريكية وتدفعها إلى قاع جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية مع استعداد المستثمرين لتطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 650 نقطة أو 1.48% ليغلق عند 43191 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.76% وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.64%.

اقرأ أيضاً: «مورجان ستانلي»: أمريكا الأكثر تضرراً من تعريفات ترامب الجمركية أكبر انخفاض في وول ستريت سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض يومي له هذا العام كما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 6.5% منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك وسوف يبدأ ذلك... ما يتعين عليهم فعله بصراحة هو بناء مصانع سياراتهم وأشياء أخرى في الولايات المتحدة وفي هذه الحالة لن يتم فرض أي رسوم جمركية"، وهو ما يشير إلى إن ترامب يفرض رسوم عقابية أكثر منها ميل إلى التحول في ميزان التجارة بين البلدان. رسوم ترامب "العقابية" واعتبر ترامب إن الشريكين التجاريين "لم يعد لديهما مجال" للتفاوض لتجنب الرسوم وإنه يستخدم الرسوم الجمركية "لمعاقبة" الدول التي على حد تعبيره تأخذ من الاقتصاد الأمريكي دون أن تعطي ما يكفي في المقابل.

وأضاف "لقد تم الانتهاء من كل الإجراءات وسوف تدخل حيز النفاذ".

اقرأ أيضاً: ترامب يوقع أمرًا بفرض رسوم على واردات المكسيك وكندا والصين رد كندا على رسوم ترمب قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أوتاوا سترد على الفور بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار إذا دخلت إجراءات إدارة ترامب حيز النفاذ.

وذكر في بيان "لن تسمح كندا بهذا القرار غير المبرر دون رد".

كما وقع ترامب يوم الاثنين على أمر تنفيذي برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 20%، بدلاً من 10%.

قال ترامب إن الرسوم الجمركية التي تهدف إلى دفع الصين إلى طاولة المفاوضات بشأن الحد من دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة سترتفع لأن بكين لم تبذل جهداً كافياً لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة.

ارتفع مؤشر "في آي إكس" الذي يعد مقياسًا للخوف في وول ستريت إلى أعلى مستوى له هذا العام بعد تصريحات ترامب. محو مكاسب الأسهم الأمريكية وقال جوستافو فلوريس ماسياس أستاذ الحكومات والسياسة العامة في جامعة كورنيل: "بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية محت سوق الأسهم المكاسب التي تحققت من صعود ترامب بعد الانتخابات الرئاسية والضغط الصعودي المتوقع على الأسعار يجعل المستثمرين يتوقفون بعض الوقت ".

كما قالت جينا بولفين رئيسة مجموعة "بولفين" لإدارة الثروات: "بالنسبة للمستثمرين لا يزال عام 2025 عامًا إيجابيًا للأسهم ولكن قد يستغرق الأمر طوال العام لتحقيق مكاسب وقد تكون هذه المكاسب متواضعة". أكبر رسوم في التاريخ تعد الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات كبيرة وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة والصين.

وقد أدت التعريفات الجمركية الأولية، التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من فبراير إلى فرض تعريفات جمركية على سلع مستوردة بقيمة 1.4 تريليون دولار وهذا أكثر من ثلاثة أمثال قيمة السلع الأجنبية التي فُرضت عليها تعريفات جمركية خلال فترة ولاية ترامب الأولى والتي بلغت 380 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسة الضرائب. الرد الصيني على ترامب وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن البلاد "غير راضية بشدة" و"تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الإضافية.

وأضاف المتحدث في بيان "ستتخذ الصين تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة" .

قبل أن يصبح رئيسًا، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع السلع الصينية وبالتالي فإن مستوى الرسوم الجمركية قد يرتفع أكثر. ما يقوله المحللون؟ وبحسب محللين في "جولدمان ساكس" فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وهو ما قد يعزز الطلب على السلع المنتجة في الولايات المتحدة. لكنهم أشاروا أيضا إلى أن الرسوم الجمركية ستخلف آثارا سلبية على بعض الشركات الأمريكية برفع تكاليف الإنتاج.

وقال جيسون دراهو رئيس إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس" :" إن الأسهم الأمريكية من المرجح أن تظل متقلبة حتى تشير سياسات ترامب إلى تركيز أكبر على النمو".