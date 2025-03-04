شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات تظهر فيها كلمة أحمال على شاشة عداد كهرباء مسبق الدفع تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن الحالات التي تؤدى إلى ظهور كلمة "أحمال" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والتى تساعد المشترك فى تقليل احتماله لعدم الاضطرار لشحن رصيد اضافى بالعداد، وفيما يلي الحالات التي تظهر فيها كلمة أحمال:

عداد كهرباء مسبق الدفع

1- تظهر عندما تزيد الأحمال عن قدرة العداد وتنذر المشترك لتخفيض أحماله لإستمرار التيار .

2- قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان "دون مشاكل".

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق (للتنبيه) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .

4- مع استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات، ثم يفصل ولا يتم عودة التيار، إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- ويعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف أحماله وبالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.