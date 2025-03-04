شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود المنسوجات ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%.

وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، ونزلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.03%، والعرب على 4.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 301.8 ألف جنيه، 129.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10966 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.

