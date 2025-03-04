وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد نتائج 23/24

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تحقيق إيرادات بقيمة 7.8 مليار جنيه.. و777 مليون جنيه صافي ربح..

وصادرات ب650 مليون جنيه.. و1.8 مليار جنيه استثمارات بمشروعات تطوير للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد

المهندس محمد شيمي: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة.. ونعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وإدخال مستحضرات جديدة وزيادة الحصة السوقية والتوسع في التصدير

نحرص على المساهمة في توفير الأدوية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة

إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وشملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا

ترأس المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2023-2024.

أكد المهندس محمد شيمى بحسب بيان الوزارة مساء اليوم، أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة فى قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة فى عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة فى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

أوضح الوزير أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP) وتطبيق أعلى معايير الجودة فى كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار

وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع فى التصدير للأسواق الخارجية.

وكشف تقرير مجلس الإدارة الذى عرضه الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة أن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالى 2023-2024 أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن العام السابق، وصافى ربح 777 مليون جنيه بمعدل نمو 37%، فيما بلغت الصادرات نحو 650 مليون جنيه، إلى جانب الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة فى مشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" والتى بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

استعرضت الجمعية موقف مشروعات التطوير التى تقوم بها الشركة، والجهود المبذولة للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات ”GMP” وشملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتم الحصول على شهادة التصنيع الجيد من قبل هيئة الدواء المصرية لعدد 42 خطا حتى الآن، وشملت المشروعات تطوير ماكينات الإنتاج والمناطق الإنتاجية ومحطات المياه ومنظومة التكييف ومخازن الخامات والمنتج التام ومناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل.

كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتشمل تطوير مناطق وخطوط إنتاجية منها أقراص وكبسول وأشربة وقطرات وأمبول ومراهم ومخازن، والخامات الدوائية والمطهرات ومحاليل الكلى والمحاليل الوريدية، وزيادة القدرات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك فى الشركات الإنتاجية التابعة (القاهرة للأدوية، الإسكندرية للأدوية، العربية للأدوية، النيل للادوية، ممفيس للأدوية، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، النصر للكيماويات الدوائية، مصر للمستحضرات الطبية)، وتطوير ورفع أداء شركة العبوات الدوائية، فضلا عن مشروعات الشراكة ومنها مصنع فلاتر الغسيل الكلوى، والفرص الاستثمارية المتاحة مثل صناعة المستحضرات البيولوجية، الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة، إنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع صناعة الهرمون وصناعة المواد الخام الفعالة.