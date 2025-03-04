شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل رئيس شركة أبكس العالمية.. ومجموعة يونايتد إنرجى الصينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية والمهندس كامل الصاوى رئيس مجموعة يونايتد إنرجى الصينية فى مصر حيث تم بحث خطط المجموعة الصينية عقب استكمال الاستحواذ على أصول شركة أبكس فى الصحراء الغربية فى مصر.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن الحكومة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة كافة التحديات وتفادى حدوثها مجدداً، مشيراً إلى تطلعه لاستكمال المجموعة الصينية مسيرة شركة أبكس والبناء على النجاحات التى حققتها فى مصر.

ومن جانبه أكد رئيس أبكس أن عمليات الشركة مستمرة حتى استكمال الاستحواذ وأن الشركة فخورة بما حققته من قصص نجاح فى مصر.

فيما أكد رئيس المجموعة الصينية فى مصر، مهندس كامل الصاوى أنها تستعد لتنفيذ برنامج حفر مكثف فور انهاء اجراءات الاستحواذ بهدف رفع معدلات الانتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.

كما أكد أن استحواذ يونايتد انرجى على شركة أبكس يمثل مدى اهتمام الشركة بالتوسع فى عملياتها في مصر وذلك لثقتها فى مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، ورغبتها فى زيادة انشطة الشركة لتشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين.

وزير البترول يستقبل رئيس شركة أبكس العالمية



جانب من اللقاء



