شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تصنيع أول سيارة ملاكى بشركة النصر للسيارات والسعر المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

بمكون محلى يصل لنحو 50% وذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصرى ، تسعى شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات ملاكى وسيارات ملاكى تقليدية وكهرباء بحلول شهر مايو 2025، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية الصينية وذلك وفق ما سبق وأعلنته الشركة.

ومن المنتظر أن تكون السيارة الملاكى التى سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفترة المقبلة، من حيث الأسعار التى يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى ومن حيث الإمكانيات، ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة فى السوق، ‏

فمن من حيث الأسعار يرجح وفق التوقعات المبدئية أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 ألف جنيه لـ 800 ألف جنيه لكلا النوعين، خاصة أن الدولة سبق، وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.

ووفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستعلن عنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بعد البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.