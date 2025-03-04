شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع العمل بقطاع الشئون المالية والإدارية بالمجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، قال المهندس شريف الشربيني إن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءاته مع كافة القطاعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة تفاصيل الأعمال الجارية وسير العمل بالهيئة، مؤكدا أهمية القطاع المالي وكذا أهمية وجود رؤية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.

واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، خلال الاجتماع، الموقف المالي للهيئة موضحا موقف الإيرادات والمصروفات، فضلا عن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية.