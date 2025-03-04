شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. إنفاق 3 مليارات ريال على الأطعمة والمشروبات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

نقاط بيع الأطعمة والمشروبات

نقاط البيع في الرياض

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 23 فبراير - 1 مارس 2025م, 231.399.000 عملية، بقيمة 17.575.070.000 ريال، مقابل 13.045.971.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 8.571.000 بقيمة 1.256.520.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 2.025.000 بقيمة 441.197.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 108.000 بقيمة 82.059.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.395.000 بقيمة 224.820.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.806.000 بقيمة 1.001.329.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.334.000 بقيمة 940.312.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.973.000 بقيمة 524.589.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 737.000 بقيمة 365.247.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 955.000 بقيمة 81.525.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 245.000 بقيمة 334.264.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 24.684.000 بقيمة 2.120.655.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.576.000 بقيمة 338.139.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 59.195.000 بقيمة 2.103.089.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 54.714.000 بقيمة 3.330.995.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 2.065.000 بقيمة 146.940.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.137.000 بقيمة 839.122.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 43.879.000 بقيمة 3.444.269.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 72.538.000 بقيمة 5.866.470.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 9.811.000 بقيمة 775.253.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 9.644.000 بقيمة 712.278.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.837.000 بقيمة 334.959.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.108.000 بقيمة 294.419.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.092.000 بقيمة 200.756.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 5.273.000 بقيمة 424.398.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.745.000 بقيمة 458.865.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9.435.000 بقيمة 847.680.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 28.158.000 بقيمة 2.450.493.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 79.757.000 بقيمة 5.209.499.000 ريال.