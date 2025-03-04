تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم بعد انتهاء التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.