شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بمنطقة "شمس الحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" من رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، يرافقه المهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة، المرور على أعمال تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف للأراضي البديلة بقطاعات (A – B - C) بالمرحلة العاجلة، بجانب المرور على تنفيذ شبكات الكهرباء بنفس المنطقة ومتابعة موقف تنفيذ مدرسة رأس الحكمة للغات.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة لمختلف المشروعات بالالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة وفق المواصفات الفنية والاشتراطات المحددة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الثالث)، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال في قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، من خلال إحدى الشركات، للتأكد من مدى مطابقتها للموقع العام المعتمد والصادر له القرار الوزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث).

وقد تبين تنفيذ الشركة لعدد من المنشآت السكنية طبقاً للتراخيص الصادرة من الجهاز لعدد ٣٧ رخصة بناء في مراحل مختلفة من قواعد مسلحة وأعمدة وأسقف، وكذلك مبنى الفندق بالجهة البحرية الشرقية بسعة ٣٨٠ غرفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع.