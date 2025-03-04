شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مستقرة مع تطبيق ترامب للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومةً بالطلب على الأصول الآمنة بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك وكندا حيز التنفيذ.

وحافظ الذهب الفوري على استقراره عند 2,892.98 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,903.87 دولار للأوقية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ونفذت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، كما وقع ترامب أمرًا بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 20% بدلاً من 10%، وهي الرسوم التي فُرضت في 4 فبراير.

وردًا على ذلك، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 15% على عدة منتجات زراعية.

وأضافت وزارة التجارة الصينية 15 كيانًا أمريكيًا إلى قائمة مراقبة الصادرات، كما أدرجت 10 شركات أخرى في قائمة الكيانات غير الموثوقة، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 مارس الجاري.

أما المعادن النفيسة الأخرى فقد حافظت على استقرارها أيضًا مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث تراجعت عقود البلاديوم الآجلة بنسبة 0.1% لتصل إلى 969.20 دولار للأوقية، بينما تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 32.269 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف اليوم نتيجة للسياسات الجمركية التي فرضها ترامب على المعادن، حيث يراقب المستثمرون بحذر اجتماعات "الجلسات السنوية" للبرلمان الصيني هذا الأسبوع، على أمل أن يكشف المسؤولون عن تدابير تحفيزية اقتصادية لدعم الطلب المحلي.

فيما يتوقع أن يسهم زيادة الإنفاق على البنية التحتية والنشاط الصناعي في الصين - أكبر مستهلك للنحاس في العالم - في رفع الطلب على المعدن الأحمر.

وفي بورصة لندن للمعادن، انخفضت عقود النحاس الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,395.45 دولار للطن، في حين استقرت عقود النحاس لشهر أبريل عند 4.895 دولار للرطل.