شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة فى سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل4127 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر بحوالي 37 جنيهات، حيث ارتفع عيار 21 إلي 4127 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً بعد تجاوز الأونصة 2915 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 4717 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4127 جنيهاً.

- عيار 18يسجل 3537 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 2751 جنيهاً.

- الجنيه الذهب 33040 جنيهاً.

بورصة الذهب العالمية

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.