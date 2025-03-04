شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تنفيذ المرافق بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة لتسليمها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي بمجاورات (2 ، 3 ، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك تمهيدًا لتسليم الأراضي إلى المواطنين بعد توفيق أوضاعها.

وأكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لأعمال المرافق في المناطق المضافة للمدن الجديدة، وكذا تسريع عملية تقنين أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعدد من المدن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير المدن الجديدة واستكمال أعمال البنية التحتية للأراضي المضافة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة للطرق لضمان توافر مختلف الخدمات الأساسية بالمنطقة، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بمراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جاهزية الأراضي للتسليم فور انتهاء أعمال المرافق وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدينة بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكداً التزام الجهاز باستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية وفق أعلى المعايير ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني.