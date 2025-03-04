شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من مستشفى جديد سعة 175 سريرا بمدينة قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريباً الانتهاء من تنفيذ مستشفى جديد سعة 175 سريرا بمدينة قنا الجديدة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد سيخدم سكان مدينة قنا الجديدة، والمدن المجاورة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير مختلف الخدمات لأهالينا بصعيد مصر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مشدداً على الشركات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة الجودة والمواصفات القياسية للمشروع.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع المستشفى، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات، حيث يقع المستشفى بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكنى الأول، ويتولى تنفيذه شركات متخصصة.

وأكد المهندس أيمن رشاد، حرص الجهاز على ضرورة توفير مختلف الخدمات بجميع القطاعات لسكان المدينة.