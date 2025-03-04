شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4127 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر بحوالي 37 جنيهات، حيث ارتفع عيار 21 إلي 4127 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً بعد تجاوز الأونصة 2915 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4717 جنيها للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4127 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3537 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2751 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 33040 جنيها.

بورصة الذهب العالمية

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



