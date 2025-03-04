شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة الشروق حملة أمنية مكبرة، لرفع الإشغالات بطريق الحريه بمول جاتا ومول تاون سنتر بهدف تحقيق الإنضباط داخل الأسواق .

وقال المهندس بسام فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الحمله أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع عدد (٢٠) محال لعدم وجود ترخيص وتم ازاله الردود لاستخدامها فى نشاط تجارى مخالفه للشروط.

وتمكنت الحمله أيضا بمصادرة ٢٣ اسطوانه غاز وتم تشميع المحلات المخالفه للمره الثانيه وتم عمل جنحه فض أختام لجميع المخالفين مع مصادرة الإشغالات وكذا إزالة التندات الغير مطابقه و إخلاء ممرات المشاه لتمكين رواد الأسواق .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات واعاده الوجه الحضارى للمدينه .

وشدد على روؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئه للقضاء على كل المظاهر السلبيه بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على ضروره المتابعه المستمره لمنع عوده الاشغالات التى تعوق الحركه المروريه تسهيلا على المواطنين