شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عوائد السندات الحكومية فى منطقة اليورو بعد دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عوائد السندات الحكومية فى منطقة اليورو، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا، بالتزامن مع دخول رسوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمركية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكى المختص فى شؤون الاقتصاد والتداول، أن انخفاض عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو جاء بعد تحول عن ارتفاع الجلسات السابقة والذي كان مدفوعًا ببيانات التضخم لشهر فبراير التي فاقت التوقعات.. بالإضافة إلى ذلك، فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين؛ مما يزيد من الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها في فبراير الماضي بنسبة 10%.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس، حيث تم تداولها آخر مرة عند 2.434%.

وأشار محللون اقتصاديون إلى بدء حرب التجارة، حيث صرح ترامب بعدم وجود مجال للتفاوض مع المكسيك وكندا.

كما دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، مع فرض رسوم بنسبة 10% على الطاقة الكندية، في حين تم رفع الرسوم على واردات السلع الصينية إلى 20% من 10%.

ويتوقع المحللون أن تؤثر هذه الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي.

ومع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية اليوم الثلاثاء، ردت الصين بسرعة معلنة عن زيادة بنسبة 10% إلى 15% في الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود على 25 شركة أمريكية فيما يتعلق بالصادرات والاستثمارات.