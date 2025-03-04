شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 30895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 38591 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 8626 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11942 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3308 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10751 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1000 سهم، 28 ألف سهم، 169 سهمًا، 150 ألف سهم، 2400 سهم، 10 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، 77.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وإيديتا للصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، وشركة مستشفى كليوباترا، ويوتوبيا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 252.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، 100 ألف سهم، 90.5 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 696.2 ألف سهم، 665 ألف سهم، 62 ألف سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة طاقة عربية، إيرادات لتصل إلى 18.9 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 40%، وبلغ صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6%.

وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إيرادات نشاط بلغت 12 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 10 ملايين دولار خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 3.4 مليون دولار مقارنة مع 342.9 ألف دولار.

فيما حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إيرادات قطاع الأسمنت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 879.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 90.79%، وبلغ صافي الخسائر 382.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بلغت 194.6 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة المهندس للتأمين، مد هيئة الرقابة المالية تقديم شركة أكسا مصر للاستثمار عرض شراء أسهم شركة الدلتا للتأمين لمدة 69 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء لتقديم عرض الشراء الإجباري.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها لم تتلقى مخاطبة من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن تلقي عرضًا استثماريًا من مستثمر سعودي للاستحواذ على حصة في شركة مصر الجديدة.