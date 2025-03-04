شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 9.6% ارتفاع بقيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 4.15 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024، مقابل 3.67 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 13%.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.6٪ حيث بلغت 3.96 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهـر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 128.5٪، فواكه طازجه بنسبة 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 37.1٪.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها اسمدة بنسبة 47.6%، البترول الخام بنسبة 66.2 %، بقـول جافـه بنسبة 3.5٪، أثاث بنسبة 6%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11.3٪ حيث بلغـت 8.11 مليـار دولار خلال شهر ديسمــبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابــق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا الغاز الطبيعى بنسبة 105.2% ، سيارات ركوب بنسبــة 17.0 %، ذره بنسبــة 38.6% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 15.8%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%.