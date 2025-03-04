شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الأوروبية تتراجع بعد دخول رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مُتأثرةً بانخفاض حاد في بورصة وول ستريت خلال الجلسة السابقة؛ بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وتراجع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1%، في حين هبط مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.7%؛ وفق ما نقلته شبكة (سي ان بي سي) الأمريكية.

وأكد ترامب - أمس - أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الجلسة، بعدما استنفدت الدولتان جميع الخيارات التفاوضية كما وقع ترامب أمرًا بفرض رسم إضافي بنسبة 10% على الواردات من الصين، والذي دخلت أيضًا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20%.

وتزايدت المخاوف بشأن هذه الرسوم، التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث يعتبرها المحللون خطوة قد ترفع معدلات التضخم وتقلل من أرباح الشركات.

كما يُتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ردود فعل انتقامية، وقد أصدرت وزارة المالية الصينية بيانًا قالت فيه إنها ستفرض رسومًا بنسبة 15% على واردات الدواجن والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، بينما ستواجه فول الصويا والدخن واللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان رسوماً بنسبة 10%.

ومن جهته، صرح رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، مساء الاثنين أن بلاده ستفرض رسوماً بنسبة 25% على بعض السلع الأمريكية.

مع ذلك، يظل المستثمرون متفائلين بعض الشيء بخصوص احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بتسهيل السياسة النقدية هذا الأسبوع، بعدما انخفضت نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في فبراير.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة مجددًا، حيث يُحتمل أن ينخفض معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.50%، في محاولة لتحفيز اقتصاد ظل راكدًا لمدة تقارب العامين.