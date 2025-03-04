شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: بدء تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين، يأتي المشروع تنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة أن المشروع يتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، بهدف سرعة الإنجاز والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية كبرى في إطار رؤية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بأن المشروع يشمل 19 عمارة سكنية بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 494 وحدة سكنية، يتم تنفيذها وفق أحدث النظم الإنشائية والتصميمات العصرية، مع الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية لضمان تقديم وحدات سكنية متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، كما سيتم تنسيق الموقع العام وتوفير الخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.