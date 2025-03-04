“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 99 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.2497 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.29 روبل، ليبلغ 92.853 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 12.1658 روبلًا.

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