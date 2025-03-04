تراجع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المتعاملين لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودخلت حيز التنفيذ اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2892.00 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2902.20 دولارٍ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 31.71 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 955.42 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم 0.8% إلى 930.64 دولارًا.

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