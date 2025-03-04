الاقتصاد

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.08 دولارًا للبرميل

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سارة السيد 0 تبليغ

  • تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.08 دولارًا للبرميل 1/2
  • تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.08 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كل من كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا، أو ما يعادل 0.75%، إلى 71.08 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.53%، إلى 68.01 دولارًا للبرميل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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