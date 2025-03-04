على أساس سنوي.. 398 مليار ريال أرباح “أرامكو” لعام 2024 متراجعة 12٪

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنهاية العام 2024 إلى 398.4مليار ريال مقابل 454.76 مليار ريال في العام 2023 بتراجع 12%،

فيما تراجعت الإيرادات بشكل طفيف لتصل إلى 1.637 تريليون ريال بنهاية 2024 مقارنة بـ2023

حيث بلغ الربح التشغيلي 774.6 مليار ريال بنهاية العام 2024م مقارنة مع 868.29 مليار ريال في العام 2023 بانخفاض 10.7%.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1.45 تريليون ريال بنهاية العام 2024م مقارنة مع 1.53 تريليون ريال في العام 2023 بتراجع 4.98%.

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