شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم «أم القرى» بالسوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السوق الرئيسية غدا الأربعاء 5 مارس 2025م وينتهي يوم الأحد 9 مارس 2025م. وذلك من خلال المحافظ الاستثمارية.

ووفقا لنشرة إصدار الشركة، فإن حجم طرح الأفراد يبلغ 113.078.614 سهم، فيما يبلغ سعر الطرح 15 ريالا. اكتتاب أم القرى يدير اكتتاب أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار شركة البلاد المالية.

وأفادت بأن الجهات المستلمة هي: البلاد المالية، جي آي بي كابيتال، الإنماء المالية، الأهلي المالية، الأول للاستثمار، الجزيرة كابيتال، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، العربي المالية، الاستثمار كابيتال، الخبير المالية، دراية المالية، يقين المالية، سهم كابيتال.

وتطرح الشركة 9.09% من رأس المال للاتتاب العام بعد زيادة رأس المال، تمثل 10% من رأس المال قبل زيادة رأس المال.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح 13.078 مليار ريال، مقسم إلى 1.307 مليار سهم عادي متساوي القيمة بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات، وسيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 14.386 مليار ريال مقسم إلى 1.438 مليار سهم عادي متساوي القيمة بقيمة اسمية 10 ريالات لكل سهم.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من الستثمرين هما الشريحة (أ) وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية،و غيرهم من المستثمرين الأجانب.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص مبدئيا للفئات المشاركة 130.786 مليون سهم من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.

ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (الشريحة ب) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم يحق لمدير الاكتتاب تخفيص عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 117.7 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ونوهت بتحديد وعدد ونسبة أسهم الطرح التي ستخصص للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.