شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4130 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4720 جنيها للبيع، و4685.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4326.75 جنيه للبيع، و4295.25 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4130 جنيها للبيع، و4100 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3540 جنيها للبيع، و3514.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2753.25 جنيه للبيع، و2733.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2360 جنيها للبيع، و2342.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 33040 جنيها للبيع، و32800 جنيه للشراء.