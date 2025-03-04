شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح أرامكو إلى 398.42 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس هذا الانخفاض بشكل أساس تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض ضرائب الدخل والزكاة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية في 2024 بنسبة 12.4% إلى 398.42 مليار ريال، مقارنة بـ454.76 مليار ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس هذا الانخفاض بشكل أساس تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.وقابل ذلك جزئيًا انخفاض ضرائب الدخل والزكاة.