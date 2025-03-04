شكرا لقرائتكم خبر عن 2.79 تريليون ريال.. حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الائتمان المصرفي

أخبار متعلقة بالتفاصيل.. "الاستثمارات العامة" و"جولدمان ساكس" يوقعان مذكرة تفاهم بعد تقلبها مؤخراً.. ما توقعات أسعار بيتكوين على المدى الطويل؟

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية على أساس شهري وسنوي، خلال يناير الماضي، مسجلا 2.791 تريليون ريال.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن الائتمان المصرفي ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.4%، مقارنة بـ2.752 تريليون ريال في ديسمبر الماضي.ارتفع حجم الائتمان المصرفي في السعودية على أساس سنوي، في يناير الماضي، بنسبة 13.2%، مقارنة بـ2.465 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.ويشمل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، كمبيالات مخصومة وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف.وسجلت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في يناير الماضي، 2.770 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.5% على أساس شهري، مقارنة بـ2.729 تريليون ريال في ديسمبر الماضي.وارتفعت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في يناير 2025 بنسبة 11.5%، مقارنة بـ2.446 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وبلغت قيمة الكمبيالات المخصومة في يناير الماضي، 20.953 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.8%، مقارنة بـ23.232 مليار ريال في شهر ديسمبر 2024.وارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة في يناير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بـ 18.795 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.وبحسب النشرة بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة خلال يناير الماضي، 107.202 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.2% على أساس شهري، مقارنة بـ 102.893 مليار ريال في ديسمبر 2024.وأفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة ارتفعت خلال يناير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 29.2%، مقارنة بـ82.989 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يناير الماضي، 2.899 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.5% على أساس شهري، مقارنة بـ2.855 تريليون ريال في شهر ديسمبر الماضي.وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يناير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 13.8%، مقارنة بـ 2.548 تريليون ريال في الشهر ذاته من عام 2024.