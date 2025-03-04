شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية لتيسير الإجراءات على الممولين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار أول دليل شامل ومستوفي لكل الخدمات الضريبية، كخطوة جديدة في مسار التحول الرقمي والتطوير الإداري، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، على نحو يسهم فى تحسين تجربة المستخدم ويختصر الوقت والجهد، موضحةً أن إصدار الدليل يأتي في إطار الجهود المستمرة لمصلحة الضرائب المصرية نحو تطوير وتيسير الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمكلفين، وفي إطار مبدأ الشراكة ودعم المتعاملين مع المصلحة، موضحة أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-03/Guide.of_.The_.Egyptian.Tax_.Authority.Services.%28First%20Edition%29.pdf

وقالت إن الدليل الجديد يهدف إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة عن الخدمات الضريبية بطريقة واضحة ومبسطة، حيث يتضمن شرحًا تفصيليًا عن مسمى كل خدمة، وصفها، فئات المتعاملين المستفادة منها، رسوم الخدمة (إن وجدت)، المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة، إجراءات وخطوات تقديم طلب الخدمة، الشروط والأحكام للحصول على الخدمة، قنوات تقديمها، التوقيت المتوقع لتقديم الخدمة، الأدلة الصادرة بخصوص الخدمة، أي ملاحظات خاصة بالحصول على الخدمة مما يساهم في تسهيل الإجراءات على الممولين والمكلفين وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقرات المصلحة.

وأشارت إلى أن الدليل يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل: التسجيل الضريبي، الإقرارات الضريبية، الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، رد الضريبة والإعفاءات الضريبية، والخدمات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، خدمات الطعون، وإنهاء المنازعات الضريبية، وخدمات الفحص الضريبي، الحجز والتحصيل، التصرفات العقارية، وخدمات التواصل مع المجتمع الضريبي، البحوث الضريبية، حسابات الممولين، التصالح فى وقائع التهرب، خدمات المدفوعات، وخدمة العملاء.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدليل سيتيح للممولين/ المكلفين سهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات المطلوبة دون عناء، حيث تمت إتاحته إلكترونيًا على الموقع الرسمي للمصلحة؛ مما يعزز من التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.

وتابعت، أن المصلحة مستمرة في تطوير وتحديث أنظمتها الضريبية، وفقًا لأحدث المستجدات، وسيتم إصدار نسخة ثانية من الدليل بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال مارس الجاري، لضمان تقديم خدمات محدثة تلبي احتياجات المجتمع الضريبي بكفاءة وفاعلية.



