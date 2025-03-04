شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى شركات عالمية فرص التعاون والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذى لشركة "زد تى إى ZTE وعدد من قيادات الشركة الصينية الرائدة عالميا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة برشلونة بأسبانيا؛ حيث ناقش الاجتماع خطط الشركة المستقبلة وفرص تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية.

وذلك بحضور تشو بينج الرئيس التنفيذى لشركة ZTE مصر، جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025 .

وناقش اللقاء مستجدات العمل في تنفيذ الشركة لمعملين تدريب بالمعهد القومي للاتصالات، وجهودها لبدء التصنيع المحلى لعدد من منتجاتها في مصر وذلك بموجب مذكرات التفاهم الموقعة في سبتمبر الماضي.

كما استعرضت الشركة جهودها في تنفيذ مشروعات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وخططها لزيادة حجم أعمالها في مصر بالاعتماد على الشباب المصري بعد تدريبه على تكنولوجيات الشركة وكذلك خططها في انشاء مركز للبحث والتطوير لخدمة مشروعات الشركة في أفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت روبرت ابرج الرئيس التنفيذى لشركة "سيجما تكنولوجي" Sigma Technology العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات التقنية؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى مصر، والمقومات التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد والتسهيلات المقدمة للشركات فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع هلموت رايزنجر الرئيس التنفيذى لشركة " بالو ألتو نتوركس" Palo Alto Networks لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني؛ تناول اللقاء بحث التعاون المشترك فى مجال الأمن السيبرانى وبناء القدرات الرقمية فى هذا المجال.

وخلال اللقاء أشاد هلموت رايزنجر بالكفاءات المصريةوخبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه للتوسع في حجم أعمال الشركة بمصر من خلال الاعتماد على الكوادر المصرية في تقديم الخدمات الرقمية لعملاء الشركة فى شمال أفريقيا.

حضر اللقاءات؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.