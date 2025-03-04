الاقتصاد

مواعيد بنك مصر فى رمضان 2025

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد بنك مصر فى رمضان 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد بنك مصر فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الثلاثاء، 04 مارس 2025 10:09 ص

تعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.

ويعمل بنك مصر بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements