شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ34.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 34.700 دينار

عيار 22 سجل 31.800 دينار

عيار 21 سجل 30.375 دينار

عيار 18 سجل 26.025 دينار

عيار 14 سجل 20.250 دينار

عيار 12 سجل 17.350 دينار

الاونصة 1079.300 دينار

الجنيه الذهب 242.900 دينار

الأونصة بالدولار2870.51 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.