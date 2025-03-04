شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للطرح التاسع للأراضى الصناعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الصناعة في فتح باب التقدم للطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ويشمل الطرح إجمالي 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة.

وبحسب وزارة الصناعة، يمكن للمستثمرين التقدم عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" للحصول على قطعة أرض.

ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى التقدم على هذه الأراضي، والتي تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع إلي 500 ألف متر للصناعات الكبرى، ويتم تقديم تيسيرات مالية ومستندية كبيرة، مع إمكانية التملك أو حق الانتفاع، لأنشطة صناعية متنوعة.

وأشار بيان وزارة الصناعة إلي أنه يتم إنهاء كافة إجراءات التقدم إلكترونيًا لتسهيل الأمر على المستثمرين، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص ودراسة كافة الطلبات الواردة، وإعلان نتائج الطرح إلكترونيًا بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقدم.