شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يقترب من 4100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات حركة سوق الذهب وسعر الذهب اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديثات في حركة عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، وخلال السطور التالية نستعرض مستجدات سعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع الذهب بصورة ملحوظة مع زيادة كبيرة في البورصة العالمية قرب 2900 دولار الآن.

أسعار الذهب في مصر:

سعر عيار 24 يسجل 4674.29 جنيه للجرام.

سعر عيار 21 يسجل 4090 جنيها.

سعر عيار 18يسجل 3505.71 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14 يسجل 2726.67 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 32270 جنيها.

أسباب ارتفاع الذهب

وكشفت شعبة الذهب أن سعر الذهب العالمي ارتفع في ظل تراجع مستويات الدولار إلى جانب هبوط في عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً، وذلك في ظل ارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

وسجل سعر الأونصة عالميًا 2892 دولارًا، وهو ما يكشف عن حالة من الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب العالمي ويتجه الذهب نحو مكاسب 1.7%.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار البيع فقط، ولا تشمل أسعار الشراء من المستهلكين حيث يخصم المحل قرابة 2% عند إعادة شراء الذهب من المستهلكين.