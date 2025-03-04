شكرا لقرائتكم خبر عن «آل منيف»: شراء أرض في محافظة الخرج بقيمة 8.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات شراء أرض في حي الرفايع بمحافظة الخرج، وذلك ضمن خطتها التوسعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرض بمساحة 8,114,53 متر مربع، فيما تبلغ قيمة الصفقة نحو 8.7 مليون ريال.
وأضافت أن الصفقة تمت أمس، مشيرة إلى أن البائع هو: فيحان حمود العماج.
ونوهت بتمويل الصفقة من خلال المصادر الذاتية للشركة، فيما تسعى الشركة من خلال شراء هذه الأرض إلى استثمارها بطريقة تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الشركة كونها تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرض بمساحة 8,114,53 متر مربع، فيما تبلغ قيمة الصفقة نحو 8.7 مليون ريال.
وأضافت أن الصفقة تمت أمس، مشيرة إلى أن البائع هو: فيحان حمود العماج.
ونوهت بتمويل الصفقة من خلال المصادر الذاتية للشركة، فيما تسعى الشركة من خلال شراء هذه الأرض إلى استثمارها بطريقة تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الشركة كونها تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.