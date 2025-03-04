الاقتصاد

«آل منيف»: شراء أرض في محافظة الخرج بقيمة 8.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«آل منيف»: شراء أرض في محافظة الخرج بقيمة 8.7 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات شراء أرض في حي الرفايع بمحافظة الخرج، وذلك ضمن خطتها التوسعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الأرض بمساحة 8,114,53 متر مربع، فيما تبلغ قيمة الصفقة نحو 8.7 مليون ريال.
وأضافت أن الصفقة تمت أمس، مشيرة إلى أن البائع هو: فيحان حمود العماج.
ونوهت بتمويل الصفقة من خلال المصادر الذاتية للشركة، فيما تسعى الشركة من خلال شراء هذه الأرض إلى استثمارها بطريقة تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الشركة كونها تدعم أهدافها التشغيلية والتوسعية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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