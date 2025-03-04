شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة هرفي للخدمات الغذائية خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024، مقابل أرباح بقيمة 8.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تسجيل صافي خسائر عن العام 2024 مقارنة بصافي ربح عن العام 2023 إلى انخفاض المبيعات.
وتضمنت الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تسجيل صافي خسائر عن العام 2024 مقارنة بصافي ربح عن العام 2023 إلى انخفاض المبيعات.
وتضمنت الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.