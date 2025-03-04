الاقتصاد

«هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة هرفي للخدمات الغذائية خسائر بقيمة 116.5 مليون ريال في 2024، مقابل أرباح بقيمة 8.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب تسجيل صافي خسائر عن العام 2024 مقارنة بصافي ربح عن العام 2023 إلى انخفاض المبيعات.
وتضمنت الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا