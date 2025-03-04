الاقتصاد

«تهامة»: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الرئيس التنفيذي بناء على طلبه

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تهامة»: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الرئيس التنفيذي بناء على طلبه

شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الرئيس التنفيذي بناء على طلبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، على طلب الرئيس التنفيذي يودوي سانكار شاتيرجيي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي اعتبارا من تاريخ 15 / 03 / 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إنهاء العلاقةالتعاقدية بالتراضي نظرا لظروف الرئيس التنفيذي، الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا