شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الرئيس التنفيذي بناء على طلبه والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، على طلب الرئيس التنفيذي يودوي سانكار شاتيرجيي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي اعتبارا من تاريخ 15 / 03 / 2025.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إنهاء العلاقةالتعاقدية بالتراضي نظرا لظروف الرئيس التنفيذي، الخاصة.ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.