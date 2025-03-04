شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الرئيس التنفيذي بناء على طلبه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، على طلب الرئيس التنفيذي يودوي سانكار شاتيرجيي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي اعتبارا من تاريخ 15 / 03 / 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إنهاء العلاقةالتعاقدية بالتراضي نظرا لظروف الرئيس التنفيذي، الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إنهاء العلاقةالتعاقدية بالتراضي نظرا لظروف الرئيس التنفيذي، الخاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.