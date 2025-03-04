شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 401.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب ارتفاع المبيعات.

• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والتي تضمنت مصاريف غير متكررة بمبلغ 26.1 مليون ريال تخص غرامة الهيئة العامة للمنافسة.

• ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكهربائية في 2024 بنسبة 99.8% إلى 401.7 مليون ريال، مقابل 201 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات من 1,559 مليار ريال إلى 1,987 مليار ريال وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات. وقابل الزيادة في صافي الربح ما يلى:• ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب ارتفاع المبيعات.• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والتي تضمنت مصاريف غير متكررة بمبلغ 26.1 مليون ريال تخص غرامة الهيئة العامة للمنافسة.• ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.