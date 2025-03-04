شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: توزيع الأرباح الأساسية عن الربع الرابع من 2024 بزيادة 4.2% والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي توزيع الأرباح بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن أرامكو السعودية عن التوزيع الأول للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م وحُسبت هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع هو 80.10 ملیار ﷼ (21.36 مليار دولار)، يشمل:

توزيعات الأرباح الأساسية 79.28 ملیار ﷼ (21.14 ملیار دولار).

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 0.82 ملیار ﷼ (0.22 ملیار دولار).

ويبلع عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,860,791,060، فيما تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 ﷼ للسهم، وتشمل:

توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3278 ﷼.

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.0034 ﷼.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-17 الموافق 2025-03-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-26 الموافق 2025-03-26. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي توزيع الأرباح بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.بالإضافة إلى ذلك، تعلن أرامكو السعودية عن التوزيع الأول للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م وحُسبت هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع هو 80.10 ملیار ﷼ (21.36 مليار دولار)، يشمل:توزيعات الأرباح الأساسية 79.28 ملیار ﷼ (21.14 ملیار دولار).توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 0.82 ملیار ﷼ (0.22 ملیار دولار).ويبلع عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,860,791,060، فيما تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 ﷼ للسهم، وتشمل:توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3278 ﷼.توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.0034 ﷼.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-17 الموافق 2025-03-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-26 الموافق 2025-03-26.