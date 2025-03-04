شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الملابس الجاهزة تستهل 2025 بارتفاع 15%.. واستراتيجية لتحقيق نمو 20% والان مع تفاصيل الخبر

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة في أسواق الملابس الجاهزة، يبرز قطاع الملابس الجاهزة المصري كواحد من أهم الصناعات الرائدة التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر هذا القطاع قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نمواً سنوياً مستمراً، مما يجعله محوراً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية، كما نجح القطاع في زيادة الصادرات 18% لتسجل 2.84 مليارات دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023، لتسجل صادرات القطاع أداء متميز خلال العام الماضي.

صادرات مصر من الملابس الجاهزة

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 15% لتسجل 283 مليون دولار خلال يناير 2025 مقابل 246 دولار في يناير 2024، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20%.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير 2025 مقابل 104 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 57% لتسجل 77 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

صادرات الملابس الجاهزة لتركيا

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق صادرات الملابس الجاهزة لتركيا ارتفاعًا بنسبة 64 % لتسجل 30 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

وأعلن المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

استراتيجية زيادة صادرات الملابس الجاهزة

وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات، وقال: "نحن نركز على تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، خاصة من الدول الرائدة فى هذا المجال مثل تركيا والصين وفيتنام والهند".

وأضاف المهندس فاضل، أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار بمصر. كما أكد أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما سيسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.