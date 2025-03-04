الاقتصاد

انخفاض أرباح أرامكو إلى 398.42 مليار ريال في 2024 #عاجل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح أرامكو إلى 398.42 مليار ريال في 2024 #عاجل

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو في 2024 بنسبة 12.4% إلى 398.42 مليار ريال، مقارنة بـ454.76 مليار ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس هذا الانخفاض بشكل أساس تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.

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وقابل ذلك جزئيًا انخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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